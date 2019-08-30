Стартовал второй день Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике

30 августа 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, сообщает Trend .

Сегодня в ходе соревнований свое мастерство продемонстрируют гимнастки в возрастной категории "пре-юниоры" в упражнениях без предмета, со скакалкой и обручем, спортсменки в возрастной категории "юниоры" выступят с композициями со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а взрослые гимнастки - в упражнениях с обручем/скакалкой, мячом, булавами и лентой.

Напомним, что соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа.

В течение трёхдневного турнира в соревнованиях примут участие более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", спортсменки из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

На соревнованиях гимнастки выступают в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

(Автор: Джани Бабаева)

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