Мы готовы к проведению 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике — генсек Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С организационной точки зрения мы готовы к проведению 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике. Об этом, как сообщает Trend, сказала сегодня представителям СМИ генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

"Сегодня официальные представители Международной федерации гимнастики прибыли в Баку, они провели смотр зала соревнований. Что касается продажи билетов, то продано свыше 8500 билетов, радует то, что из них 45 процентов приобретены с помощью онлайн-системы зарубежными болельщиками. И наряду с болельщиками из соседних стран – России и Турции, Национальная арена гимнастики примет поклонников художественной гимнастики из Хорватии, Израиля, Италии, Испании, Японии, Парагвая и других стран", - сказала Мамедзаде.

По словам генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана, члены сборной страны, которые примут участие в Чемпионате мира, продолжительное время проводят интенсивные тренировки.

"Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представят - Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли - Диана Ахмедбейли, Айшан Байрамова, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина. Несмотря на то, что на Чемпионате мира ответственность возрастает, так как гимнастки будут выступать в родных стенах, надеемся, что они продемонстрируют все на, что способны", - добавила она.

Нурлана Мамедзаде отметила, что в Чемпионате мира в Баку примут участие свыше 150 спортсменок, выступающих в индивидуальной программе, а также 24 команды в групповых упражнениях.

"Интерес к этим соревнованиям большой, так как они носят лицензионный характер на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). Лицензию получат гимнастки, занявшие первые 16 мест в индивидуальной программе многоборья, что касается команд в групповых упражнениях, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, команды Болгарии, России и Италии уже получили лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд", - добавила генсек.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана также рассказала о программе соревнований.

"16, 17, 18, 19 сентября пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе, также 17 и 19 сентября состоятся финалы по отдельным предметам, и еще 19 сентября определятся победители в командном зачёте. 20 сентября пройдут соревнования среди гимнасток в многоборье.

21 и 22 сентября в борьбу на соревнованиях вступят команды в групповых упражнениях. У них будут определены победители в многоборье, а также они испытают свои силы в упражнениях с отдельными предметами (прим. - 5 мячей, 3 обруча и 2 пары булав)", - подчеркнула Мамедзаде.

Нурлана Мамедзаде также добавила, что церемония открытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике будет очень интересной и зрелищной.

"Художественная часть церемонии открытия оформлена в восточных мотивах. Шоу называется "Сказка Востока". На церемонии также выступят известные исполнители.

И если зрители еще не приобрели билеты, то мы рекомендуем им поспешить, чтобы увидеть церемонию открытия и сами соревнования", - сказала она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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