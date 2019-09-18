В Азербайджане у 169 доноров в крови обнаружены опасные вирусы

18 сентября 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У 169 человек, добровольно сдавших кровь в день Ашура, были выявлены различные инфекционные заболевания, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

В акциях, организованных минздравом и Управлением мусульман Кавказа (УМК) для больных, нуждающихся в крови, в сдаче крови приняло участие 5 809 человек, в результате чего было собрано 2614,1 литра крови.

В обследованиях, проведенных в Центральном банке крови по четырем инфекциям, у 169 человек был обнаружены опасные инфекционные заболевания: у 44 гепатит «В», у 76 человек – гепатит «С» и у 49 человек – сифилис. Зараженные образцы крови были уничтожены.

Напомним, что 10 сентября – в день Ашура в 33 точках в 25 городах и районах Азербайджана прошли акции по сдаче крови. Акции проводились в 25 мечетях и святилищах, а также в шести учреждениях здравоохранения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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