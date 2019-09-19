Определились финалистки Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики определились финалистки 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами, сообщает Trend.

В финал прошли Арина Аверина (Россия, 24.250 балла), Дина Аверина (Россия, 24.000 балла), Линой Ашрам (Израиль, 23.600 балла), Влада Никольченко (Украина, 23.450 балла), Николь Зеликман (Израиль, 22.100 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 21.950 балла), Екатерина Галкина (Беларусь, 21.900 балла), Алина Гарнаско (Беларусь, 21.600 балла).

Азербайджанские гимнастики в упражнении с булавами в финал не прошли - Зохра Агамирова расположилась на 12 позиции с результатом 21.100 балла, а Вероника Гудис на 79 строчке с результатом 16.500 балла, а Елизавета Лузан на 89 позиции с результатом 16.050 балла.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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