В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)

20 сентября 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В зале Национальной арены гимнастики в Баку продолжается финал многоборья в индивидуальной программе 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Азербайджан представляет Зохра Агамирова.

В соревновании участвуют 24 гимнастки. По итогам финала определится победитель и призеры. Также ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны) на Олимпийские игры–2020.

Соревнования проходят в двух составах — вначале выступают гимнастки группы B (занявшие 13-24 места в квалификации), а затем группа A (1-12 места в квалификации).

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
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