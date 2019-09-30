С завтрашнего дня минимальная пенсия в Азербайджане составит 200 ман

БАКУ /Trend/ - С первого октября 2019 года минимальный размер трудовой пенсии в Азербайджане повысится со 160 до 200 манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Минимальная пенсия с первого марта 2019 года была повышена со 116 (для ряда категорий, с 80 манатов) до 160 манатов. Это повышение охватило 233 тысяч граждан. Доведение с первого октября минимальной пенсии до 200 манатов охватит 660 тысяч пенсионеров.

Тем самым минимальный размер трудовой пенсии в стране, как части пакета социальных реформ главы государства, в течение этого года был повышен на 72,4 процента. С другой стороны, новый размер пенсии до 34,2 процента превышает прожиточный минимум для пенсионеров. Кроме того, по паритету покупательской способности минимальной пенсии Азербайджан занимает первое место в СНГ.

Распоряжениями главы государства от 18 июня 2019 года, с первого сентября текущего года существенно повышены зарплаты госслужащих, военнослужащих, сотрудников юстиции, правоохранительных органов, миграции, по чрезвычайным ситуациям, в частности, лиц специальных званий и др. Это позволило в среднем, на 31 процентов повысить пенсии 94 тысячи человек, которым назначены пенсии на особых условиях в соответствии с законодательством.

Таким образом, второй социальный пакет, представленный в текущем году Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечил существенное повышение пенсий более 750 тысяч граждан Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.