В Азербайджане разрабатывается стратегия развития заповедников

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму разрабатывает стратегии и модели развития по каждому заповеднику, находящемуся в подчинении данной структуры. Об этом сказал Trend завсектором отдела политики и стратегии туризма Госагентства Эльгюн Джавадов.

По его словам, затронутые в этих стратегиях и моделях вопросы касаются повышения привлекательности, доступности заповедников с точки зрения туризма, предоставления новых пакетов для туристических компаний и др

Джавадов отметил, что в настоящее время с учетом мирового опыта и в соответствии с требованиями и рекомендациями ЮНЕСКО также разрабатываются стратегии по охране заповедников. "Учитываются технические требования, поэтому эти документы будут считаться техническими. На их основе можно будет организовать консервационные работы", - сказал Джавадов.

Отметим, что в настоящее время при Государственном агентстве по туризму действуют семь заповедников: Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях", Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг", Государственный историко-культурный заповедник "Лахидж", Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары Баш" (включая гостиничный комплекс "Каравансарай" города Шеки) и историко-архитектурный заповедник "Киш".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.