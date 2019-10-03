Баку и Вильнюс обладают большим потенциалом для сотрудничества в социальной сфере - министр труда Литвы

БАКУ/Trend/ - Литва и Азербайджан обладают большим потенциалом для сотрудничества в сфере социального обеспечения и труда. Как передает Trend , об этом журналистам сказал министр социального обеспечения и труда Литвы Линас Кукурайтис, в рамках проходящей в четверг встречи министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым. Встреча состоялась в Центре DOST действующем при Агентстве DOST министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«Реформы, проведенные в Азербайджане, положительно отразились на сфере социальных услуг. Автоматизация системы социального обеспечения, а также разработка и внедрение фундаментальной концепции DOST, являются реальным показателем успеха государственной политики страны",- отметил Кукурайтис. Литовский министр подчеркнул, что подписанное соглашения между двумя странами открывает новые возможности для эффективного сотрудничества в разных сегментах социальной сферы, а также для обмена опытом в этом приоритетном направлении.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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