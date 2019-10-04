В 2019 году уровень минимальной пенсии в Азербайджане вырос в 2 раза - министр

4 октября 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках реформ, проведенных в пенсионной сфере в Азербайджане, уровень минимальной пенсии в 2019 году увеличился в два раза. Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал в беседе с журналистами, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что таким образом размер минимальной пенсии увеличивался два раза в текущем году. "Первый раз минимальный размер пенсий увеличился до 160 манатов, а во второй раз, согласно указу главы государства от первого октября 2019 года, возрос до 200 манатов. Таким образом, в текущем году этот показатель увеличился на 72 процента. В целом, рост пенсий охватил 660 тысяч пенсионеров по стране", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что данный процесс, проводимый в рамках реформ в сфере пенсионного обеспечения, продолжится и в будущем.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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