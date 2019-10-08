В Азербайджане приняты изменения в законе "О государственном флаге"

8 октября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане приняты изменения в законе "О государственном флаге".

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) изменения в законы «О Государственном флаге Азербайджана» и «О правилах использования Государственного флага Азербайджана» приняты в третьем чтении.

Таким образом отменяются первая часть закона "О Государственном флаге Азербайджана (утвердить изображение Государственного флага Азербайджана) и вторая часть (утвердить Положение о Государственном флаге Азербайджана).

Внесено изменение в девятую статью (требования по использованию Государственного флага Азербайджана) закона «О правилах использования Государственного флага Азербайджана».

Согласно изменению, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции «Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана».

Упразднена также вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, в цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с Pantone 306C цветного каталога Pantone, красного цвета с Pantone Red 032C и зеленого цвета с Pantone 362C).

Изменение в законопроекты были приняты в результате голосования.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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