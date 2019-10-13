Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)

13 октября 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования 26-го первенства Азербайджана и Баку и шестого Кубка регионов по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Фото: Заур Мустафаев)

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  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
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