В этом году в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию еще 50 школ модульного типа

18 октября 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в 2019 году предусмотрена сдача в эксплуатацию 50 школ модульного типа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, из них 20 уже установлены, а строительно-монтажные работы по остальным 30 продолжаются.

В целом в 2017 году сданы в эксплуатацию 106, а в 2018 году - 137 школ модульного типа.

Преимуществами школ модульного типа являются их малозатратность, установка за короткое время в условиях различного рельефа, легкая транспортировка и опция изменения числа классов согласно количеству учеников.

Отметим, что по инициативе Президента Ильхама Алиева, с целью замены на новые аварийных школ с малым контингентом учеников в отдаленных селах, с 2017 года применяется практика внедрения школ модульного типа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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