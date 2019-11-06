Замминистра: Около 60 % медучреждений стали публичными юридическими лицами

БАКУ/Trend/ - С первого января будущего года заработает система обязательного медицинского страхования. В связи с этим в настоящее время проводится серьезная работа в направлении получения медицинскими учреждениями статуса публичного юридического лица.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев, передает в среду Trend.

По его словам, уже около 60 процентов медицинских учреждений, включая Баку и регионы, получили статус публичного юридического лица. В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

Агаев добавил, что осуществляется работа в направлении элиминации кори в Азербайджане.

«За прошлые годы несколько увеличилось количество заражений корью. В настоящее время министерство здравоохранения предпринимает необходимые меры для предупреждения случаев заражения. Хотя в свое время заражение малярией в Азербайджане было на высоком уровне, на данный момент пресечено и это. В Азербайджане уже нет этого заболевания», - сказал Эльсевяр Агаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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