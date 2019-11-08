АтаБанк провел очередное благотворительное мероприятие (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках осуществления проекта по корпоративной социальной ответственности на 2019 год, ОАО "АтаБанк" провело очередное благотворительное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага, сообщает Trend, со ссылкой на банк.

Банк встретился с детьми в приюте для женщин и детей при ОО «Чистый Мир», расположенном в Бинагадинском районе, по адресу - улица Г. Гаджиева, 23.

Сотрудники банка поздравили детей с Днем Флага – 9 ноября и вручили им принадлежности для рисования и сладкие подарки. Следует отметить, что ОО «Чистый Мир» Помощь Женщинам учреждено в 1999 году Мехрибан Зейналовой и с 2002 года функционирует, как приют для женщин и детей, находящихся в

трудных жизненных ситуациях. В настоящее время руководство организацией успешно продолжает её дочь Эльнура Зейналова.

В связи с проведенной встречей директор департамента Развития Бизнеса АтаБанк-а Орудж Ибрагимов отметил: «Такие мероприятия проводятся для уделения внимания желаниям и чаяниям детей, пострадавших от бытового насилия или лишенных родительской опеки и, чтобы немного порадовать их. Но самым большим сюрпризом в этот день оказались не наши подарки, а их выступления и поделки ко Дню Флага».

Также было отмечено, что Банк и впредь будет продолжать свою социально ориентированную политику.

Во время благотворительного мероприятия банковские сотрудники снялись на память вместе с детьми.

Функционирующий с 1993-го года, ОАО «АтаБанк» является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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