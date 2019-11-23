Нураддин Мустафаев: В исполнении 10% решений по алиментам возникают проблемы

23 ноября 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возникают проблемы в исполнении десяти процентов решений, вынесенных судами по выплате алиментов.

Об этом в субботу сказал Trend начальник Главного исполнительного управления министерства юстиции Нураддин Мустафаев.

"В настоящее время исполняются около 90 процентов судебных решений по алиментам. С исполнением остальной части возникают проблемы, что вызывает у нас обеспокоенность. Причины этого связаны в основном с уклонением должников от исполнения», - сказал Мустафаев.

Он добавил, что контроль над исполнением судебных решений по алиментам в последнее время усилен.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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