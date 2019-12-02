Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)

2 декабря 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 25 по 30 ноября в столице России Москве прошел семинар для фотокорреспондентов новостных агентств стран СНГ, организованный информационным агентством ТАСС. Из Азербайджана в семинаре приняли участие фотокорреспондент Азертадж и АМИ Trend Рашад Мехтиев и Заур Мустафаев.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе пятидневного семинара, глава редакции фотохроники агентства Григорий Дукор и другие ведущие фотографы выступили с докладами на темы новостной фотожурналистики в современном мире, протокольной съемки освещения официальных мероприятий, видеосъемки, а также других актуальных вопросов профессии. Затем участникам были вручены сертификаты.

В рамках семинара участники побывали в административных зданиях главного офиса и редакции фотохроники Агентства ТАСС. Фотографы ознакомились с условиями, созданными здесь для сотрудников, а также с рабочим процессом.

Отметим, что в этом году ТАСС отмечает 115-летие. В картотеке Агентства, численность сотрудников которого насчитывает свыше 1500 человек, есть отдельная секция об Азербайджане, где хранятся фотографии старого Баку.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж из информационного агентства ТАСС.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
  • Фотокорреспондент АМИ Тrend принял участие в семинаре информагентства ТАСС в Москве (ФОТО)
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