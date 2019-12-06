Сегодня во всех регионах Азербайджана пройдет акция по высадке 650 тыс. деревьев

6 декабря 2019 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня во всех регионах Азербайджана будет проведена акция по высадке 650 тысяч деревьев, сообщает в пятницу Trend.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватит все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, примут участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев.

Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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