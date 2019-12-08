Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла

8 декабря 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидаются дожди, местами интенсивные, к вечеру в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-7, днем - 8-10 градусов тепла, в Баку - ночью 5-7, днем - 8-10.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 85-95 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных и предгорных районах снег. Днем в большестве районов будет без осадков. В отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 1-6, днем 7-12, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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