В десятках школ Баку внедряются «малые академии»

БАКУ /Trend/ - В 22 школах Баку идут работы по созданию «малых академий».

Об этом сказал директор Управления образования по г. Баку Рашад Тагиев, сообщает в понедельник Trend.

«Малые академии» в школах, служат для привлечения старшеклассников к научным изысканиям и обучению их современным исследовательским методам. В настоящее время «малые академии» уже функционируют в 258 общеобразовательных школах Управления.

Тагиев добавил, что к проекту «Цифровые навыки», реализуемому в рамках совместного сотрудничества министерства образования и ООО «Агроритмика», присоединились 75 общеобразовательных школ. В рамках проекта с участием 205 учителей информатики проведены тренинги на тему «Совершенствования методических знаний и технических навыков учителей информатики». «В рамках проекта в 12 общеобразовательных школах была проведена акция «Кодовый час», в которой приняли участие 1 757 учащихся", - сказал в заключение Тагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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