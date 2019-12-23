Федерация гимнастики Азербайджана подвела итоги 2019 года

БАКУ /Trend/ - 2019 год был насыщенным, как организацией соревнований по видам гимнастикив нашей стране, так и успехами гимнастов, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана (AGE).

В этом году в Milli Gimnastika Arenası (Национальная арена гимнастики) состоялось ровно восемь международных соревнований. Сезон соревнований начался традиционными Кубками мира. В общем более 1020 человек посетили нашу страну для участия на Кубках мира по прыжкам на батуте (февраль), по спортивной гимнастике (март) и по художественной гимнастике (апрель).

Кроме того, в апреле прошел 2-й Международный турнир по художественной гимнастике среди юниоров под названием "AGF Junior Trophy". В последний день соревнований наша команда в групповых упражнениях завоевала золотую медаль, и, гимнастки спели наш гимн вместе со зрителями. Видео, изображающее этот прекрасный момент, набрало наибольшее количество просмотров в страницах AGF в социальных сетях.

В мае впервые в Азербайджане был организован объединенный Чемпионат Европы по 2 видам гимнастики. В то время как континентальное первенство по художественной гимнастике в нашей стране состоялся в 4-й раз, Чемпионат Европы по аэробной гимнастике у нас был организован впервые. Свыше 500 гимнастов приняли участиев соревнованиях по обоим видам гимнастики.

Следующим мероприятием, проведенным в Milli Gimnastika Arenası,сталисоревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля. В Олимпийском фестивале юных гимнастов испытали свои силы 170 спортсменов из 38 стран.

Самое крупномасштабное мероприятие по гимнастике, прошедшее в Баку в этом году – Чемпионат Мира по художественной гимнастике лицензионного характера на Олимпийские игры Токио-2020, состоялось в сентябре. На этом Чемпионате, проведенном в Азербайджане во второй раз, наша команда в групповых упражнениях добилась долгожданного результата, завоевав лицензию на Олимпийские игры. Еще одну лицензию на Олимпийские игры принесла стране Зохра Агамирова.

Вслед за этим успехом “художниц”, еще две лицензии на Олимпийские игры были завоеваны нашими спортивными гимнастами. Представительница женской спортивной гимнастики - Марина Некрасова и мужской спортивный гимнаст - Иван Тихонов, обеспечили лицензии на Олимпийские игры, набрав достаточную сумму баллов в квалификации многоборья на Чемпионате мира, прошедшем в городе Штутгарт (Германия). Следует отметить, что лицензия Марины является первой Олимпийской лицензией в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

Говоря об успехах наших спортсменов, особенно нужно отметить достижения юниоров и пре-юниоров. Этот год стал для них знаменательным успехамив соревнованиях, прошедших не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Арзу Джалилова, которая начиная с нового года будет соревноваться в возрастной категории “взрослых”, в 2019 году на 1-ом Чемпионате мира среди юниорок, прошедшем в России, завоевала 2 медали -серебряную медаль за выступление с мячом, а “бронзу”в упражнении со скакалкой. Наш спортивный гимнаст Самед Мамедли удостоился серебряной медали в соревнованиях по мужской спортивной гимнастике в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля за выступление на коне-махи. А наши акробатывернулись с Чемпионата Европы, состоявшемся в городе Холон (Израиль), с полным комплектом медалей. Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, выступившие в составе мужской пары, завоевали “бронзу” в балансовом упражнении, “серебро”в многоборье, а в темповом упражнении удостоились золотой медали. А радостная новость о медалях наших пре-юниоров поступила со Всемирных соревнований по прыжкам на батуте среди возрастных групп, организованных в Японии. В рамках турнира Магсуд Махсудов удостоился “золота” в индивидуальной программе прыжков на батуте, а в синхронной программе вместе с Гусейном Абдуллаевом завоевал серебряную медаль. А в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке, Алексей Караташов, опередив всех своих соперников стал первым в своей возрастной группе.

Успехи наших юных гимнастов показывают, что развитие гимнастики в Азербайджане идет в правильно спланированном направлении. Эти достижения также являются показателем того, что у нас подрастает молодое поколение, имеющее потенциал в будущем достойно представить страну на Чемпионатах Европы, Мира, и, даже на Олимпийских играх. Спортсмены, которые запомнились своими выступлениями в этом году, выступят на Чемпионатах мира и Европы в последующие годы.

В 2019 году наши гимнасты, выступившие в возрастной категории “взрослых”, также завоевали множество медалей на соревнованиях, проводимых в нашей стране и зарубежом. Наряду с медалями, завоёванными на Кубках мира и международных турнирах, следует отметить 2 серебряные медали Зохры Агамировой, “золото” Марины Некрасовой со Всемирной летней Универсиады в Италии, 2 серебряные и 1 бронзовую медали акробатов в составе смешанной пары - Абдулла Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы - со 2-х Европейских игр в Беларуси, а также 2 бронзовые медали, завоеванные ими на Чемпионате Европы в Израиле.

А наши представители аэробной гимнастики, продемонстрировав великолепное выступлениев программе “аэродэнс”в континентальном первенстве, организованном в Баку впервые, стали Чемпионами Европы.

В течение 2019 года нашигимнасты в общем завоевали 104 медалей, 32из которых являются золотыми, 33 - серебряными и 39 бронзовыми.

Наряду с успехами наших гимнастов, также следует отметить деятельность наших тренеров и судей. Таким образом, их часто приглашают на различные мероприятия, проведенных со стороны Международной федерации гимнастики (FIG) и других организаций, функционирующих в этой сфере, и, их деятельность всегда высоко оценивается. В этом году главный тренер сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева награждена дипломом “Заслуженного тренера” Международной федерации гимнастики. Судье международной категории по мужской и женской спортивной гимнастике – Рзе Алиеву вручен “Золотой диплом” Международной федерации гимнастики за “отличительную судейскую деятельность”.

Европейский союз гимнастики и FIG также в этом году пригласили наших судей на Европейские игры в Минске, на Чемпионаты Европы и Мира для того, чтобы оценить выступления спортсменов.

В 2019 году AGF расширила сферу своей деятельности. Федерация сделала определенные шаги в направлении развития паркура, недавно включенного в список видов гимнастики, признанных со стороны FIG. Нашипредставители в этом виде гимнастики впервые приняли участие на Кубке мира по паркуру. Также нашпредставитель, принявший участие на международных судейских курсах, успешно сдал экзамен и приобрел 3-ю судейскую категорию.

В этом году AGF организовал тренерские и судейские курсы по различным видам гимнастики. Были проведены тренерские курсы по мужской спортивной гимнастике (2-ойуровень), по прыжкам на батуте (1-ый уровень) и по аэробной гимнастике (2-ой уровень) со стороны экспертов академии FIG, а также тренерские и судейские курсы по художественной гимнастике и “TeamGym” для местных специалистов.

Не случайно, что согласно итогам и 2018г. деятельность Федерации гимнастики Азербайджана была высоко оценена со стороны FIG, и она снова заняла первое место в списке “Отличившихся федераций” как и в 2017г.

Мероприятия по гимнастике, организованные в Азербайджане, также были благоприятны для экономики страны. Итак, гости, прибывшие в нашу странудля участия на этих мероприятиях, забронировали комнаты на более, чем 11500 ночей в различных гостиницах столицы.

Принимая во внимание, что большинство этих комнат были двухместными, а также финансовые средства, потраченные ими на покупки различных продукций и продовольственных товаров, приобретения сувениров и подарков, посещения музеев и других достопримечательных мест, можно сделать предположениео возможном определенном вкладе в экономику страны.

Наряду с Баку продолжаются работы по развитию видов гимнастики и в регионах. В этом году еще в 4 регионах - в Ленкоране и Гахе (художественная гимнастика), Масаллы и Ширване (мужская спортивная гимнастика) начали свою деятельность секции по видам гимнастики. Национальные соревнованиятакже проводятся не только в столице, но и в других городах. Таким образом, в этом году в ноябре соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике, акробатической и аэробной гимнастике состоялись в Сумгаите.

Основной целью всех проделанных работ является массовое вовлечение населения в здоровый образ жизни, увеличение числа людей, разбирающихся в гимнастике, а также повышение активности родителей на ровне с маленькими детьми, а также всех лиц, относящихся ко всем возрастным категориям.

Соревнования 1-ой Эстафеты AGF, где приняли участие члены национальных сборных команд по видам гимнастики, их родители, а также тренеры, можно отнести к мероприятиям такого рода. На этой эстафете, проведенной с целью повышения коллективного духа и улучшения физической подготовки участников, дети, их родители, и тренеры, принявшие участие в интересных играх, получили огромное удовольствие.

В последние дни года, Федерация также объявила имена гимнастов, попавших в десятку лучших спортсменов. Ими являются пара в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидиль Гурбанлы (акробатическая гимнастика), ЗохраАгамирова (художественная гимнастика), Арзу Джалилова (художественная гимнастика), пара в составе Даниэля Аббасова и Мурада Рафиева (акробатическая гимнастика), Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика), группа “аэродэнс” (аэробная гимнастика), команда в групповых упражнениях (художественная гимнастика), Самед Мамедли (мужская спортивная гимнастика), Магсуд Махсудов (прыжки на батуте) и Никита Симонов (мужская спортивная гимнастика).

Наконец, 2019 год будет завершен традиционным Новогодним шоу. Актерами этого шоу, организованного на протяжении многих лет, являются члены сборных команд по видам гимнастики, тренеры и хореографы. На этом шоу, который каждый год вызывает большой интерес со стороны зрителей, будут использованы световые, звуковые и графические эффекты, а также специальные костюмы. Шоу, которое все с нетерпением ожидают, называется “Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей”.

Широкий спектр деятельности Федерации на этом не заканчивается.В целях дальнейшей популяризации и продвижения этого вида спорта в нашей стране, снимаются социальные видео ролики с участием сборных команд по видам гимнастики, реализуются социальные проекты, а также осуществляется сотрудничество с людьми с ограниченными возможностями. AGF продолжит работу в этом направлении и в следующем году.

Так, что будьте с нами и в 2020 году!

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