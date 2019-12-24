Абульфас Гараев: Реформы последних 16 лет охватили и отдаленные регионы страны

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что реформы, проведенные в Азербайджане за последние 16 лет, не ограничились столицей и другими крупными городами, но охватили и самые отдаленные регионы страны.

Об этом сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, реализация государственных программ социально-экономического развития регионов оказала значительное положительное влияние на их культурную жизнь.

Гараев добавил, что Азербайджан прошел под руководством Президента Ильхама Алиева за последние 16 лет путь динамичного развития. Этот прогресс также отражается в реализации новых проектов в области культуры, государственных программ, создании современной логистической базы, инфраструктуры, стимулировании творческой активности: «Высокий уровень реконструкции культурных объектов, прежде всего театров и музеев, а также создание новых культурных центров, отражающих современное развитие страны, свидетельствуют о большой заботе и внимании, уделяемых данным сферам. За эти годы Президент Ильхам Алиев подписал более 650 указов и распоряжений в сфере культуры".

Министр культуры сказал, что отслеживая летопись последних 16 лет, с уверенностью можно сказать, что также переживает рост музыкальная сфера, и неоценимый вклад в развитие и пропаганду музыкальной культуры страны вносит Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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