Бакинский международный автовокзал переходит на усиленный режим работы

25 декабря 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом Бакинский международный автовокзальный комплекс с 21 декабря работает в усиленном режиме, который будет продолжаться до пятого января, сказала в среду Trend глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова.

По ее словам, учитывая большой пассажиропоток, на линии привлечены резервные автобусы.

Она напомнила, что в прошлом году плотный пассажиропоток наблюдался 28, 29 и 30 декабря: «Пассажирам рекомендуется заранее приобретать билеты Их можно купить в кассах автовокзала, на сайте www.avtovagzal.az и через мобильное приложение за 10 дней вперед».

В связи с возникшими вопросами или жалобами пассажиры могут обращаться по телефону информационного центра (012) 406-01-58/59, написать на страницу автовокзала в facebook или отправить e-mail на адрес: info@avtovagzal.az

Напомним, что информационный центр работает семь дней в неделю с 07:00 до 00:30.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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