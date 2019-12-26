БГУ и Полицейская академия подписали Протокол о сотрудничестве (ФОТО)

Группа сотрудников Бакинского государственного университета (БГУ) во главе с ректором Эльчином Бабаевым посетила Полицейскую академию Министерства внутренних дел страны.

После ознакомления с учебным заведением, гости побывали в Центре Гейдара Алиева, посмотрели документальный фильм о деятельности вуза.

Начальник академии, генерал-майор полиции Назим Алиев, принимая делегацию БГУ, рассказав о деятельности заведения, выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя вузами будет способствовать дальнейшим успехам в повышении уровня подготовки кадров.

В ответном слове ректор Эльчин Бабаев, обозначив участие руководства страны в торжестве 100-летнего юбилея БГУ историческим событием, отметил, что одним из ключевых приоритетов для превращения Азербайджана в одну из самых передовых и прогрессивных государств мира является развитие образования, и в этом направлении руководством страны проводятся важные работы.

Эльчин Бабаев, подчеркнув, что стабильность является одним из главных условий достижения поставленных целей, и чтобы успехи стали устойчивыми, сказал, что на курсантов Полицейской академии ложится большая ответственность. По словам ректора БГУ, чтобы в качестве образованного, профессионального полицейского, гражданина Азербайджана грудью встать перед теми, кто очерняет нашу страну, подрывает ее имидж, курсанты академии должны быть хорошо подготовлены.

Для содействия интенсификации связей, обмену опытом в области образования, выпуска научных, учебно-методических изданий, публикации научных монографий и статей, разработке программ преподаваемых предметов, планов работы и в других областях между вузами подписан Протокол о сотрудничестве.

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