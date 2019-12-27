Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)

27 декабря 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 26 декабря прошла выставка фотографий представленных на конкурс "Azərbaycanım" («Мой Азербайджан»), и церемония награждения победителей, сообщает в пятницу Trend.

На конкурс, совместно объявленный Общественным объединением «Региональное развитие» и «Студией Орхана Асланова» было представлено свыше 3000 фотографий.

Отобранные из них 165 фотографий демонстрировались на выставке в Центре Гейдара Алиева.

Проект был осуществлен с тем, чтобы в фотографиях предоставить широкой общественности уникальную природу, древнюю историю, богатую кухню, традиции и обычаи, культуру и искусство страны, социальную жизнь людей, а также повысить интерес молодежи к искусству фотографии, выявить молодые таланты и оказать поддержку в развитии их индивидуальных способностей.

Выступивший на мероприятии фотограф Орхан Асланов выразил признательность Центру Гейдара Алиева и Общественному объединению «Региональное развитие» за проведение выставки. Он отметил, что идея состояла в том, чтобы собрать воедино, сплотить непрофессиональных фотографов.

По правилам проекта, победитель определялся на основании числа понравившихся фотографий на странице конкурса в Instagram и по решению жюри, в результате голосования, проведенного во время выставки. Первого места был удостоен Санан Мюшаев, второго – Сулейман Сулейманлы и третьего - Ниджат Адыгезалов.

Победителям были вручены ценные подарки и дипломы, отличившимся - поощрительные награды.

В продолжение проекта в регионах планируется проведение тренингов по искусству фотографии и организация фотовыставок.

Напомним, что конкурс продолжался с 18 ноября по 18 декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
  • Состоялась выставка и церемония награждения победителей фотоконкурса "Azərbaycanım" (ФОТО)
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