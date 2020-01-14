МВД: В ближайшее время новую форму получат и другие сотрудники полиции Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время и другим сотрудникам полиции, несущим наружную службу, будет выдана новая форма.

Об этом во вторник сказал Trend начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов. По его словам, обеспечение новой формой является очередным проявлением внимания и заботы Президента Ильхам Алиева органам внутренних дел.

"Это новшество связано с поручением главы государства руководству МВД. Соглсно поручению, надлежит обеспечить сотрудников полиции, несущих наружную службу, современной и комфортной, а также более качественной формой одежды. В связи с этим МВД предприняло соответствующие меры, и как известно, сотрудникам дорожно-патрульной службы уже выдана данная форма спецодежды со вчерашнего дня. В ближайшее время и другие сотрудники полиции, несущие наружную службу, будут обеспечены новой формой одежды. Помимо высокого качества и практичности, эта форма также имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников, несущих наружную службу, так как, она снабжена светоотражающими полосами", - сказал Эхсан Захидов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)