Кубок мира в Баку для меня - большой шанс продемонстрировать свои способности – азербайджанский гимнаст

23 января 2020 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Активно готовлюсь к Кубку мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, сказал Trend азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев.

"В день проходят по две тренировки. Сейчас мы усложняем комбинации, чтобы на соревновании выполнить всю программу без ошибок. Волнение перед Кубком мира, конечно, присутствует, как и у каждого спортсмена. Но нужно собраться, выполнить комбинации от начала до конца, показать программу без ошибок и пройти в финал соревнований. Для меня предстоящий Кубок мира – большой шанс продемонстрировать свои способности", - сказал он.

Мустафаев добавил, что для него примером в спорте являются азербайджанский спортсмен Михаил Малкин и российский спортсмен Вадим Афанасьев.

"Это сильные спортсмены, и их выступления меня мотивируют", - сказал гимнаст.

Он подчеркнул, что представлять Азербайджан на Кубке мира для него большая ответственность: "Представлять свою страну на столь важных соревнованиях ответственно и почетно. Хочу обратиться к зрителям, чтобы они в дни соревнований пришли в Национальную арену гимнастики и поддержали нас", - сказал Мустафаев.

Отметим, что на Кубке мира в Баку Фарид Мустафаев выступит на акробатической дорожке.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку пройдет 15-16 февраля. Кубок носит лицензионный характер на Олимпийские игры "Токио-2020". Согласно предварительному списку заявок, свое участие в соревновании подтвердили уже 30 стран. Ожидается участие более 150 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева)

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