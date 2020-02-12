Особенно много туристов приезжает в Азербайджан на Формулу 1- Азад Рагимов

БАКУ /Trend/ - Значительная часть туристов из года в год приезжает в Азербайджан именно из-за Формулы 1.

Об этом на конференции «Польза проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны» сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что соревнования Гран При Азербайджана Формулы 1 приносят большую пользу, приобретая большое значение, в том числе с точки зрения развития инфраструктуры, кадрового и туристического потенциала.

Рагимов напомнил, что в последние годы Азербайджан провел многочисленные международные спортивные соревнования.

По его словам, только в 2019 году в Баку было проведено 250 соревнований, в том числе, 60 международных.

Министр добавил, что Азербайджан и в этом году примет у себя ряд международных спортивных соревнований.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)