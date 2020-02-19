В Баку пройдет школьная олимпиада по английскому языку

БАКУ /Trend/ - Среди учащихся X и XI классов общеобразовательных школ Баку будет проведена V олимпиада по английскому языку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

В первом туре олимпиады, который пройдет 19 апреля, учащиеся ответят на 50 вопросов по грамматике и чтению английского языка. Прошедшие первый тур учащиеся во втором туре будут демонстрировать навыки письма и понимания языка.

Желающие участвовать в олимпиаде могут до 31 марта пройти регистрацию на www.olympiad.ada.edu.az

Участвовать в олимпиаде будут прошедшие регистрацию первые 1500 учащихся .

Победителей будет отбирать комитет, состоящий из представителей Университета ADA и партнерских структур.

Отметим, что занявший первое место победитель олимпиады, при финансовой поддержке Университета ADA и Бакинского информационно-образовательного центра, получит возможность участвовать в недельной программе "Глобальные юные лидеры" в Великобритании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)