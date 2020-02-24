Представители госструктур Азербайджана побывали на пограничных пропускных пунктах на границе с Ираном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, руководящие лица и специалисты Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, МВД, МЧС, министерства здравоохранения, Службы государственной безопасности, Агентства пищевой безопасности Азербайджана совершили визит в пограничные пропускные пункты "Астара" и "Билясувар" на границе с Ираном, сообщает в понедельник Trend.

В ходе визитов было проверено усиление упреждающих мер против наблюдаемой в последнее время в Иране эпидемии коронавируса, а также состояние готовности к своевременному обнаружению и медицинской эвакуации лиц, подозреваемых в зараженности.

В погранично-пропускных пунктах, которые работают в усиленном режиме, были проведены мониторинги проверки специальным оборудованием температуры тела прибывающих из Ирана в Азербайджан лиц, привлечения на территории пунктов дополнительного медперсонала и карет скорой неотложной медицинской, а также деятельность пунктов в круглосуточном режиме.

С учетом того, что на сегодня в стране не зафиксированы факты инфицирования, состоялся обмен мнениями о координации деятельности в случае возникновения подозрений в инфицировании, были даны соответствующие поручения по информированию лиц, пересекающих границу, о вышеуказанной эпидемии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)