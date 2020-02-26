В Генпрокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение
БАКУ /Trend/ - Помощник генерального прокурора Заур Ахундзаде назначен начальником Бакинского отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.
Пресс-служба генеральной прокуратуры подтвердила факт назначения.
До того как стать помощником генерального прокурора, Ахундзаде работал прокурором в отдельных управлениях Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и на других ответственных должностях.
Отметим, что в соответствии с государственной молодежной политикой, проводимой в стране, с 2020 года прием молодых юристов в органы прокуратуры осуществляется тестовым методом.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Обнародовано число раненых и военнослужащих-шехидов Азербайджана в результате нарушения Арменией режима прекращения огня
Президент Ильхам Алиев принял советника заместителя Госсекретаря США по энергетической дипломатии (ФОТО)
Министр энергетики: "Южный газовый коридор" имеет исключительное значение не только для Болгарии, но и для всего ЕС
Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию в Ходжалы – Администрация президента Турции
Независимая газета о трагедии в Ходжалы: Преступления должны быть расследованы, а преступники наказаны
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
В Клинический медцентр в Баку помещены еще 7 человек для обследования в связи с подозрением на коронавирус