В Генпрокуратуре Азербайджана новое кадровое назначение

БАКУ /Trend/ - Помощник генерального прокурора Заур Ахундзаде назначен начальником Бакинского отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Пресс-служба генеральной прокуратуры подтвердила факт назначения.

До того как стать помощником генерального прокурора, Ахундзаде работал прокурором в отдельных управлениях Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и на других ответственных должностях.

Отметим, что в соответствии с государственной молодежной политикой, проводимой в стране, с 2020 года прием молодых юристов в органы прокуратуры осуществляется тестовым методом.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)