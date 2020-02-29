В Азербайджане 72% студентов разрешили перевестись из вуза в вуз

БАКУ/Trend/- В этом году в Азербайджане 72 процентам студентов, обратившихся в связи с переводом из вуза в вуз, дан положительный ответ.

Об этом в субботу сказала Trend консультант информационного отдела минобразования Гунай Искендерова.

По ее словам, причина отклонения обращений других студентов связана с техническими факторами.

Искендерова добавила, что в этом году 151 студент, обучающийся в зарубежных вузах, обратились для перевода в азербайджанские вузы, и только 40 из них был дан положительный ответ.

"Если студент вернулся в Азербайджан, оставив наполовину учебу 5-6 лет назад, то обращение отклоняется. Также это касается других азербайджанских студентов, которые учатся в неаккредитованных вузах, студентов с нулевыми академическими показателями, и тех, кто учится заочно. Разрешение на перевод дано всего 40 студентам. Кроме того, обращается внимание на то, чтобы во время перевода из зарубежного вуза у студента не было задолженностей по оплате за учебу и были хорошие академические показатели. После перевода студент забирает документы и представляет их в вузы в Азербайджане, и с этим никаких проблем нет".

Отметим, что на нынешней зимней сессии положительный ответ по переводу был дан 2 266 лицам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)