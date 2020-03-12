Азербайджанский университет нефти и промышленности продлил учебный год (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) продлил учебный год до июня, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт университета.
Исключая учащихся последних курсов, уроки остальных студентов начнутся 27 марта и будут продолжены не до 30 мая, а до 15 июня.
Соответственно число недель экзаменационной сессии составит не 5, а 4 недели, которая будет проведена с 15 июня по 13 июля.
График учебы студентов последнего курса по соответствующим специальностям не меняется, то есть, государственная аттестация будет проведена до конца июня.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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