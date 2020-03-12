Результаты первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике – Марина Некрасова вышла в финал

Общество 12 марта 2020 18:44 (UTC+04:00)
Результаты первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике – Марина Некрасова вышла в финал

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend. У мужчин финалисты определены в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах, а у женщин в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

В вольных упражнениях на ковре в финал Кубка мира прошли Абделрахман Магди Эльгамал (14.733 балла, Турция), Кирилл Прокопьев (14.733 балла, Россия), Милад Карими (14.666 балла, Казахстан), Сунгхьюн Рю (14.433 балла, Республика Корея), Кадзуки Минами (14.366 балла, Япония), Дмитрий Потанин (14.266 балла, Казахстан), Хейден Скиннер (14.233 балла, Великобритания), Томас Гонсалес (14.166 балла, Чили).

Азербайджанские гимнасты Мурад Агарзаев (13.400 балла) и Агамурад Гахраманов (12.766 балла) в финал в вольных упражнениях не прошли, заняв 19 и 23 места соответственно.

В упражнениях на параллельных брусьях в финал прошли Хао Ю (15.000 балла, Китай), Владислав Поляшов (14.900 балла, Россия), Ферхат Ариджан (14.475 балла, Турция), Фонг Тхань Дин (14.400 балла, Вьетнам), Михаил Кудинов (14.300 балла, Новая Зеландия), Ахмет Ондер (14.266 балла, Турция), Милад Карими (14.200 балла, Казахстан), Таха Серхани (14.166 балла , Швейцария).

Азербайджанские гимнасты Агамурад Гахраманов (10.700 балла) и Мурад Агарзаев (10.400 балла) в упражнениях на параллельных брусьях в финал не прошли, заняв 29 и 31 места соответственно.

В упражнениях на кольцах финалистами стали Элефтериос Петруниас (15.100 балла, Греция), Янг Лю (15.000 балла, Китай), Синюй Лан (14.933 балла, Китай), Артур Занетти (14.766 балла, Бразилия), Кортни Таллоч (14.633 балла, Великобритания), Игорь Радивилов (14.600 балла, Украина), Али Захран (14.433 балла, Египет), Киу Чунг Нг (14.133 балла, Гонконг).

Азербайджанские гимнасты Джавидан Бабаев (13.433 балла) и Иван Тихонов (12.833 балла) в упражнениях на кольцах в финал не попали, заняв 15 и 20 места соответственно.

В опорном прыжке среди женщин в финал прошли Тежа Белак (14.199 балла, Словения), Колин Девиллард (14.150 балла, Франция), Марина Некрасова (14.133 балла, Азербайджан), Софи Маруа (13.750 балла Канада), Тьяса Кисселеф (13.683 балла, Словения), Ахцири Виридиана Сандовал Перес (13.550 балла, Мексика), Анастасия Бачинская (13.499 балла, Украина), Тияна Корент (13.300 балла, Хорватия).

В упражнении на разновысоких брусьях в финал прошли Илинь Фань (15.133 балла, Китай), Анастасия Ильянкова (14.766 балла, Россия), Ребека Андраде (14.233 балла, Бразилия), Дарья Спиридонова (14.091 балла, Россия), Джорджия-Роуз Браун (13.900 балла, Австралия), Анастасия Бачинская (13.566 балла, Украина), Кейтлин Рускранц (13.133 балла, ЮАР), Ангелина Радивилова (12.833 балла, Украина).

Отметим, что по итогам сегодняшнего дня среди азербайджанских спортсменов в финал Кубка мира вышла Марина Некрасова.

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 12-15 марта. В соревновании, которое носит лицензионный характер на Олимпийские игры "Токио-2020", принимают участие 158 спортсменов из 42 стран.

В первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в следующие два дня - финалы. Традиционный кубок AGF Trophy будет вручен гимнастам, набравшим наивысшие баллы за исполнение.

Азербайджан на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Марина Некрасова, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова, Джавидан Бабаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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