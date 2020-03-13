Предупреждены учащиеся AzTU, распространявшие слухи о смерти студента (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Руководство Азербайджанского технического университета (AzTU) сделало серьезное предупреждение студентам, распространявшим слухи в связи с коронавирусом.

Об этом сказала в пятницу Trend глава пресс-службы университета Севиндж Искендерова.

По ее словам, руководство университета сделало им серьезное предупреждение.

«Когда начнется учеба им будет сделано повторное предупреждение, дабы пресечь попытки подобных действий в будущем, а также усилен контроль над учебно-воспитательной работой».

Напомним, что студент третьего курса AzTU Фаиг Гасанов распространил информацию о смерти от коронавируса своего товарища Эйваза Джафарова.

Общественность приняла шутку друзей всерьез, что вызвало большой резонанс.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)