В Азербайджане государственные учебные заведения могут быть освобождены от лицензий
БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по науке и образованию было вынесено на обсуждение изменение в закон "О лицензиях и разрешениях", сообщает в понедельник Trend.
Проинформировав о законопроекте, председатель комитета Бахтияр Алиев сказал, что, согласно предусмотренному в проекте изменению, государственные профессиональные, среднеспециальные и высшие учебные заведения страны освобождаются от лицензий.
(автор: Эльчин Мехдиев, текст: Эльдар Джанашвили)
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