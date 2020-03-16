В Азербайджане государственные учебные заведения могут быть освобождены от лицензий

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по науке и образованию было вынесено на обсуждение изменение в закон "О лицензиях и разрешениях", сообщает в понедельник Trend.

Проинформировав о законопроекте, председатель комитета Бахтияр Алиев сказал, что, согласно предусмотренному в проекте изменению, государственные профессиональные, среднеспециальные и высшие учебные заведения страны освобождаются от лицензий.

(автор: Эльчин Мехдиев, текст: Эльдар Джанашвили)