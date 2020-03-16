Государственная миграционная служба Азербайджана ограничила работу (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов обратился к гражданам через Facebook, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в связи с ограничением работы отделов по оказанию миграционных услуг обращения рекомендуется делать в нижеследующей форме:

- регистрация по месту пребывания, разрешения на работу и проживание, продление срока временного пребывания, установление гражданской принадлежности и другие обращения могут быть сделаны через интернет-страницу Службы;

- документы, которые необходимо принести в отдел по приему, сканируются и отправляются по электронной почте;

- миграционная служба будет работать и в праздничные дни для приема обращений лиц, срок пребывания которых в стране завершился в эти дни;

- для лиц, обратившихся в связи с получением разрешения на постоянное проживание, подготовительные курсы по азербайджанскому языку временно приостановлены. Лица, желающие продолжить подготовку, могут связаться по номеру (+99412) 566 37 74;

- для уточнения вопроса в связи с обращениями или о работе Службы просьба обращаться на круглосуточно работающий call-center по номеру 919.

Государственная миграционная служба Азербайджана рекомендует снизить число обращений в ближайшие дни, если в них нет особой необходимости.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)