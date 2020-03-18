AZAL продлит срок действия бонусных баллов участникам AZAL-Miles

БАКУ/ Trend - Учитывая сложившуюся непредвиденную обстановку с быстрым распространением короновирусной инфекции COVID-19 и последующим ограничением рейсов по большинству направлений, «Азербайджанские Авиалинии» продлят участникам своей программы лояльности AZAL-Miles срок истечения бонусных баллов как минимум до конца текущего года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Участники программы, у которых в этом году должен был истечь срок действия баллов, смогут воспользоваться ими вплоть до 1 января 2021 года. Это правило относится как к путевым баллам, которые обмениваются на авиабилеты, так и статусным баллы элитных уровней Gold и Platinum.

Соответствующее уведомление также будет разослано всем участникам программы в индивидуальном порядке по электронной почте.

«AZAL-Miles» - программа лояльности для часто летающих пассажиров ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». Участники могут копить мили за каждый перелет, выполненный авиакомпаниями AZAL и Buta Airways, а затем обменивать их на поощрительные авиабилеты AZAL или для повышение класса обслуживания. Накопив достаточное число статусных баллов, участники со статусом Gold и Platinum могут воспользоваться дополнительными преимуществами в виде доступа в бизнес-лаунджи аэропортов, дополнительного места багажа и т.д. Более подробная информация представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Вопросы касательно программы AZAL-Miles можно направлять в службу поддержки клиентов по электронной почте azalmiles@azal.az, либо контактную форму на сайте.