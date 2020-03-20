В Баку в автобусах установлены емкости с дезинфицирующим раствором (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями Бакинского транспортного агентства (БТА) в автобусах, курсирующих по регулярным маршрутам в столице, для пользования пассажиров установлены емкости с дезинфицирующим раствором.
Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в автобусах проведены мониторинги в связи с контролем чистоты, а также установлением вышеуказанных емкостей, компании-перевозчики были предупреждены о необходимости устранения выявленных недостатков.
В целом, в маршрутных автобусах, эксплуатируемых на административной территории Баку, продолжаются дезинфекционные меры. Процесс, который осуществляется в ночные часы, находится под контролем мобильных групп БТА.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Гендиректор ITALDIZAIN: Праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым
Консорциум TAP прилагает все усилия для продолжения строительства трубопровода на фоне распространения коронавируса
Лейла Абдуллаева: МИД Азербайджана собирает информацию о ситуации с коронавирусом зарубежных странах
В Азербайджане заказы на получение сертификата электронной подписи будут приниматься в онлайн-режиме
Студенты, находящиеся на карантине в Азербайджане, в своеобразной форме поблагодарили сотрудников госструктур (ФОТО)
В Азербайджане утвержден Порядок формирования, использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом
В азербайджанской армии принимаются превентивные меры в связи с коронавирусной инфекцией (ФОТО/ВИДЕО)
Azercell готов покрыть потребность абонентов в высокоскоростном мобильном интернете по территории всей страны
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю праздника Новруз (ФОТО)