В Баку в автобусах установлены емкости с дезинфицирующим раствором (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендациями Бакинского транспортного агентства (БТА) в автобусах, курсирующих по регулярным маршрутам в столице, для пользования пассажиров установлены емкости с дезинфицирующим раствором.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в автобусах проведены мониторинги в связи с контролем чистоты, а также установлением вышеуказанных емкостей, компании-перевозчики были предупреждены о необходимости устранения выявленных недостатков.

В целом, в маршрутных автобусах, эксплуатируемых на административной территории Баку, продолжаются дезинфекционные меры. Процесс, который осуществляется в ночные часы, находится под контролем мобильных групп БТА.

(Текст: Турал Гараджаев)