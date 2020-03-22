Завтра в Баку ожидается туман, без осадков

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами будет туман, ветер северо-восточный, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем - 12-16 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах будет, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов, днем - 15-20 градусов градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.