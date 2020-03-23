В Азербайджане увеличился объем работ по проведению тестов в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно увеличился объем работ по проведению тестов в связи с коронавирусом. На сегодня коронавирус обнаружен у 72 лиц.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге в связи с коронавирусом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

Он добавил, что из них вылечились 10, умер один человек. Около тысячи человек помещены на карантин. Среди людей, у которых обнаружена инфекция, два иностранца. В основном это люди в возрасте от 29 до 50 лет.

"Факты инфицирования чаще фиксируются в южном регионе. Среди людей, которые прибыли в Азербайджан до закрытия границ с Ираном, были инфицированные", - сказал Виктор Гасымов.

Затронув продажу масок, замминистра отметил, что они закупаются и реализуются сетью аптек.

Пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов отметил, что в настоящее время в Азербайджане имеется достаточное количество масок и защитных средств. Наряду с этим в страну ввозятся и другие медицинские средства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)