Анар: Несерьезное отношение людей к призыву "Оставайся дома" - очень опасно

БАКУ/Trend/ - Призыв нашего государства правильный, и его нужно воспринимать предельно серьезно, заявил Trend председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар.

По его словам, люди не должны игнорировать призыв государства "Оставайся дома" и стараться пребывать дома:

"Этот призыв нужно воспринимать всерьез. Сидя дома, каждый может выполнять свою работу, или же проводить досуг, читая книги, просматривая фильмы. Это также очень важно с точки зрения проведения времени с семьей, с детьми. Государство создало такую возможность, что люди за это время получат и зарплату. В настоящее время рекомендуется сидеть дома. Я тоже дома, занимаюсь незавершенными делами, работаю. Очень беспокоит, что часть населения не относится серьезно к призыву "Оставайся дома", как это делаем я и моя семья, оставаясь дома".

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, прекращается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Доступ людей к индивидуальным домам и квартирам - при необходимости оказания неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственно опасной ситуации для жизни и здоровья, с целью посещения разрешенных к деятельности объектов розничной торговли и обслуживания населения, выполнения служебных обязанностей в случаях выброса бытовых отходов, а также в организациях, функционирующих в период особого режима.

В целях минимизации общения людей друг с другом и, тем самым, снижения скорости заражения инфекцией, деятельность по ряду сфер деятельности и услуг была запрещена в течение объявленного периода.