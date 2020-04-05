С сегодняшнего дня в Азербайджане для выхода из дома необходимо SMS-разрешение

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане ужесточаются ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, передает Trend.

В частности, многим сотрудникам государственных структур и частных предприятий разрешается покидать свои дома, если работодатель ввел их данные в систему портала icaze.e-gov.az. Всем остальным нужно будет получать разрешение: даже если нужно выйти за продуктами, в банк или аптеку.

Разрешается покидать места их проживания в следующих случаях:

- для получения неотложной медицинской помощи;

- для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами;

- для участия в похоронах ближайших родственников;

Для того, чтобы воспользоваться этими правами и получить разрешение, нужно будет отправить SMS на номер 8103 (SMS бесплатное). В сообщении нужно будет указать одну из цифр (от 1 до 3) в зависимости от того, для чего требуется выйти из дома, а также личные данные:

- цифра 1 - для получения неотложной медицинской помощи. Разрешение выдается на два часа для похода к врачу в рамках своего города или района. Если возникнет необходимость поездки в другой район или город, будет учитываться, что необходимо дополнительное время на дорогу. В этом случае время возвращения пациента домой будет указывать врач и выдавать соответствующую справку. Эту справку при необходимости нужно будет предоставить полицейским;

- цифра 2 - для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами (разрешение выдается на 2 часа один раз в день)

- цифра 3 - для участия в похоронах ближайших родственников;

Личные данные, которые надо указать в SMS:



- для граждан Азербайджана - номер и серия удостоверения личности (например AZE11111111);

- для временно или постоянно проживающих в стране иностранцев, а также лиц без гражданства - серия и номер вида на жительство (например MYI (DYI) 1111111);

- для иностранцев и лиц без гражданства, продливших легальное временное пребывание в стране - серия и номер соответствующего документа (например МОМ 1111111).

НАПРИМЕР: для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами нужно будет отправить SMS с текстом 2 AZE 1111111 на номер 8103.



В ответном сообщении от системы "Электронное правительство" будут содержаться сроки действия разрешения. Человек может покинуть место проживания только после получения положительного ответа от системы. Ответное SMS должно предъявляться сотрудникам полиции по их требованию.

Разрешение не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности жизни и здоровью. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган. В этом случае полиции по требованию следует предъявить документ, подтверждающий вызов в правоохранительные органы или суд.



При возниковении трудностей с отправкой SMS-сообщений или получением ответов от электронного правительства граждане могут обратиться в колл-центр 108 Службы ASAN.