В Ярдымлы толщина снежного покрова составила 4 см

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего полудня на территории Азербайджана сохранялась нестабильная погода, местами дул сильный северо-западный ветер, в большинстве районов шли дожди, в горных местностях – снег, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов. Самые сильные порывы западного ветра наблюдались в Нафталане – 32 м/с, в Баку скорость ветра составила 28 м/с, Сумгайыте – 24 м/с, на Нефтяных Камнях - до 21 м/с

Наибольшее количество осадков - 41мм выпало в Огузе, что составляет 42% месячной нормы.

Самый толстый снежный покров был в Ярдымлы - 4 см .

До 9 апреля на территории республики сохранится нестабильная погода, выпадут осадки, местами пройдут дожди, в горных местностях –снегопад, местами сильный.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)