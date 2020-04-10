Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell (ФОТО)

Bakcell продолжает поддерживать широкомасштабные меры по борьбе с коронавирусом, осуществляемые в нашей стране. В рамках плана действий и коммуникаций, направленных на поддержку всех граждан Азербайджана, компания Bakcell начала процесс онлайн продажи и доставки номеров во всех регионах страны.

Отныне и в течение всего периода карантина, все желающие смогут заказать новые СИМ-карты или дубликаты уже имеющихся номеров, без необходимости посещения дилерских магазинов или офиса обслуживания клиентов. Заказанные номера и дубликаты будут доставлены представителями дилеров Bakcell прямо домой или на работу к абонентам. Отметим, что в центе Баку и центральных частях регионов Азербайджана доставка осуществляется совершенно бесплатно.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно позвонить по номеру 555 (контактный центр Bakcell) или сделать заказ посредством приложения Мой Bakcell.

Нужно отметить, что новая услуга доступна на территории следующих городов и районов Азербайджана: Баку, Гянджа, Сумгаит, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гадабек, Дашкесан, Барда, Евлах, Самух, Горанбой, Агджабади, Имишли, Ширван, Сабирабад, Гейчай, Шамахы, Исмаиллы, Агсу, Шабран, Хачмаз, Габала, Загатала, Шеки, Гах, Балакан, Мингячевир, Агдаш, Ленкорань, Билясувар, Сальян и Нахчыван.

Ранее, Bakcell осуществила сразу несколько крупных проектов, для поддержки широкомасштабных мер, направленных на борьбу с коронавирусом в нашей стране. В рамках этих проектов, компания перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, и выделила большие финансовые ресурсы для доставки в Азербайджан специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры, и более 3000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Кроме того, Bakcell предоставила медицинским работникам всех карантинных центров, и абонентам, находящимся на карантине в определенных карантинных центрах, карты оплаты, наряду с рукописными открытками со словами поддержки и признательности. Также, абоненты видят призыв «оставайся дома» на экранах своих телефонов, а звонки на номер горячей линии «1542» стали бесплатными для всех абонентов Bakcell.

В рамках этой деятельности Bakcell советует своим клиентам использовать приложение «Мой Bakcell» и услуги контактного центра 555 вместо посещения Центров обслуживания клиентов без срочной необходимости.

Компания также работает над другими инициативами корпоративной социальной ответственности для оказания поддержки наиболее чувствительным группам населения.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.