В Азербайджане увеличилось число трудовых договоров

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществляет ежедневный контроль посредством электронной системы для недопущения необоснованных увольнений работников и сокращений в частном секторе, сообщили в понедельник Trend в ведомстве.

По сообщению, министерство также заранее направило работодателям соответствующие уведомления-предупреждения.

Данный процесс охватывает 710 тысяч работников частного сектора.

Как позитивный результат проведенной работы, в частном секторе не только не наблюдалось снижение числа трудовых договоров, а наоборот, динамика роста продолжилась.

Если на первое апреля 2020 года число трудовых договоров составило 664 119, то на 12 апреля этот показатель был равен 710 967.

Таким образом, с первого апреля этого года был зарегистрирован рост трудовых договоров на 46 848, а с первого января - 69 478.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)