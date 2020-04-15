Ибрагим Мамедов: Скорейшее окончание особого режима карантина и восстановление учебного процесса пока не обсуждаются

БАКУ /Trend/ - Продолжение стабилизации ситуации говорит о позитивном тренде. Но скорейшее окончание особого режима карантина и восстановление учебного процесса пока вне обсуждения.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает в среду Trend.

По его словам, это не следует понимать как победу над вирусом: «Быть может, что ситуация в Азербайджане улучшится. Но это не значит, что мы вернемся к прежнему режиму и занятия возобновятся. Это пока неизвестно. Начало занятий возможно лишь после окончания режима карантина. А скорое окончание карантинного периода и возобновление учебного процесса пока не являются темой обсуждения».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)