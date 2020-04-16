Среди активистов диаспоры Азербайджана выявлены случаи инфицирования коронавирусом - Фуад Мурадов

БАКУ /Trend/ - Среди активистов диаспоры Азербайджана во Франции, Германии, Швеции, США, Финляндии, Грузии, России и Украине выявлены случаи инфицирования коронавирусом.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.