Хикмет Гаджиев: В Азербайджане санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Благодаря принимаемым в Азербайджане мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом находится под контролем.

Гаджиев отметил, что уменьшение случаев инфицирования отрадно, но ограничительные меры должны быть продолжены.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что в связи с продлением режима карантина будут предприниматься необходимые шаги.

"В других странах тоже принимаются меры по продлению карантинного режима. По рекомендациям ВОЗ, в принятии решения по карантину торопиться нельзя".

Помощник Президента подчеркнул, что режим карантина не может быть отменен сразу и полностью, так как вакцина от коронавируса все еще не разработана.

«Поэтому мы должны быть внимательными, и внести определенные изменения в свой образ жизни. В настоящее время ситуация в связи с коронавирусом в стране позитивная, однако любая поспешность или невнимательность могут привести к повторной вспышке пандемии. Вновь призываем каждого гражданина быть внимательным, соблюдать требования особого режима карантина», - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)