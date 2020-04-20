Фонд Гейдара Алиева в рамках акции "Мы сильны вместе" оказал помощь малообеспеченным семьям в пригородных поселках, селах Баку и Исмаиллинском районе
БАКУ /Trend/ - В рамках акции "Мы сильны вместе" в пригородных поселках и селах Баку и Исмаиллинском районе розданы пакеты с различными продуктами.
Как сообщили в понедельник Trend в Фонде Гейдара Алиева, в рамках акции "Мы сильны вместе" в жилом комплексе "Гобу Парк", где проживают вынужденные переселенцы, в пригородных поселках и селах Баку малообеспеченным семьям розданы пакеты с различными продуктами. Акция также охватила малообеспеченные и относящиеся к другим уязвимым группам населения семьи в Исмаиллинском районе.
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Фонд Гейдара Алиева в рамках акции "Мы сильны вместе" оказал помощь малообеспеченным семьям в пригородных поселках, селах Баку и Исмаиллинском районе
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