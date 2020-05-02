В Азербайджане оглашены правила предоставления частных образовательных и репетиторских услуг
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определились правила предоставления частных образовательных и репетиторских услуг
Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных офисах, торговых сферах и сферах услуг, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджана.
В правилах отмечается:
• Отдавать предпочтение онлайн-учебному процессу;
• Уроки должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении;
• Обязательно использовать медицинские маски;
• На занятиях необходимо соблюдать социальное расстояние (не менее одного метра);
• Учебные пособия не должны быть общими;
• Строго соблюдать правила личной гигиены;
• Между каждым занятием должен быть перерыв (минимум 15 минут), во время перерыва помещение должно проветриваться.